Per cancellare svastiche e croci celtiche un ritratto di Pertini che invoca la pace

Recentemente, nella scuola secondaria Sandro Pertini 2 sono state scoperte svastiche e croci celtiche dipinte sui muri. Questi simboli, pesantemente carichi di connotazioni storiche, hanno suscitato una reazione immediata all’interno della comunità scolastica. Alcune classi, con il supporto di educatori e docenti, hanno avviato un dialogo per esplorare il significato di questi segni e discutere il motivo per cui vengano ancora utilizzati nonostante la loro triste eredità. Si è scoperto che spesso vengono disegnati per ‘moda’, da chi ignora il loro vero significato. Gli studenti hanno proposto di realizzare un murale che sovrapponga un messaggio positivo alle immagini di odio, trasformando un atto di vandalismo in uno di espressione artistica e riflessione. Il progetto del murale è nato dai dibattiti e dalle riflessioni sulla storia e sul significato dei simboli, nonché sul ruolo di Sandro Pertini nell’antifascismo italiano, creando un forte contrasto con i simboli disegnati. Durante il progetto, i ragazzi hanno elaborato diverse bozze, concentrandosi sul tema della pace, riflettendo su quanto sta accadendo nel mondo, spesso segnato da conflitti. Mentre lavoravano al progetto, gli studenti hanno discusso varie interpretazioni della pace: per alcuni significa fare del proprio meglio per migliorare il mondo, per altri vivere senza conflitti o trovare la pace interiore. Questa iniziativa ha stimolato anche altre forme di espressione creativa. Alcuni studenti hanno scritto una canzone rap intitolata ‘Soldato di pace’, che narra la storia di un uomo dotato di un potere soprannaturale capace di porre fine alle guerre.

I ragazzi del murales insieme a Noemi Esposito, Nicolò Ascari, Eleonora Menozzi, Jasmina Ahmeti, Karima Rejeb, Jed Khemili, Andrea Pagani, Sofiia Moroz, , Walid Fariss, Davide Pan III E. Disegno di Kento Veizi e Karim Seck III E