Perito meccanico alla Cgc esperto di Autocad 3D

Cgc snc di Valenti, azienda meccanica Pmi ricerca perito meccanico come impiegato/a tecnico-commerciale che si occuperà di disegno tecnico, preventivi per i clienti, gestione commesse di lavoro, sopralluoghi. Si richiede preferibilmente esperienza già maturata nella mansione, ottima conoscenza di Autocad 3D e principali programmi informatici, inglese basico; capacità relazionali e dialettiche, problem solving. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, stato matrimoniale o di famiglia, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 198/2006. Si offre contratto a tempo indeterminato e retribuzione commisurata all’esperienza e alle competenze possedute.

La sede di lavoro è Reggio Emilia e non è raggiungibile con i mezzi pubblici.

Orario di lavoro indicativo: 8.30-12.30; 14.30-18.30.

Scadenza: 19/04/2024.