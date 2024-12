"Picchia la sua ex davanti ai figli". Scatta il divieto di avvicinamento

Maltratta la compagna 34enne in presenza dei figli minori della donna: un 40enne, residente in un comune del comprensorio ceramico reggiano, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Dal dicembre 2023, dopo che la donna ha deciso di interrompere la relazione continuando la convivenza non avendo altri luoghi in cui vivere, il 40enne con cadenza settimanale avrebbe compiuto atti di violenza.

Secondo quanto emerso, il 40enne aveva tolto le chiavi alla 34enne lasciandola in più occasioni fuori casa e costringendola ad attendere all’aperto con i figli. Aveva pure chiesto alla donna di gestire per lui la sua auto, imponendole di sostenere le relative spese, aggredendola fisicamente con spinte, schiaffi, tirate di capelli e lanciando oggetti, distruggendo i suoi averi, insultandola e minacciandola di morte. Un anno fa è stata schiaffeggiata al volto e in un’altra occasione il 40enne le avrebbe lanciato il telefono contro, colpendola al labbro e spaccandoglielo. Lo scorso giugno l’uomo ha provocato un livido sul viso della vittima, mentre in un’altra circostanza l’ha spinta causandole una frattura al miglio del piede, graffi sulla fronte, ematomi sui fianchi. Il 40enne l’ha anche spinta per le scale e obbligata a fermarsi nella taverna dell’abitazione permettendole di salire solo per cucinare e fare le pulizie.

La donna ha raccontato i gravi episodi ai carabinieri di Scandiano che hanno condotto le indagini. La Procura di Reggio ha richiesto e ottenuto dal gip del tribunale l’applicazione nei confronti dell’uomo della misura cautelare del divieto di avvicinamento, prescrivendogli di non avvicinarsi alla casa della donna e ai luoghi da lei frequentati. Dovrà mantenere una distanza di 1500 metri e non potrà comunicare con lei con qualsiasi mezzo e modo. Al 40enne è stata disposta l’applicazione del braccialetto elettronico. I militari hanno eseguito il provvedimento cautelare.

Matteo Barca