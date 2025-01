Polizia Locale, cambio al vertice. Rosati è il nuovo comandante

Italo Pasquale Rosati è il nuovo comandante della Polizia Locale di Reggio Emilia. Prende il testimone da Stefano Poma, che ha assunto un incarico dirigenziale in Regione. Rosati, 65 anni, è risultato il primo classificato nella procedura selettiva che si è svolta a seguito del bando di mobilità volontaria indetto dal Comune nei mesi scorsi.

Il nuovo comandante della Polizia locale vanta un’ampia esperienza professionale maturata in diverse amministrazioni pubbliche tra la Toscana e l’Emilia-Romagna. In provincia di Reggio, in particolare, è stato dirigente e comandante del Corpo intercomunale di Polizia locale dell’Unione dei Comuni Tresinaro Secchia e responsabile dell’ufficio coordinamento di Protezione civile, sempre nella zona ceramiche.

"Ringrazio il sindaco e tutta la giunta per la fiducia che mi è stata accordata da questa amministrazione – ha detto Rosati –. Sono consapevole della rilevanza del ruolo che assumo in seno alla Polizia locale di Reggio Emilia, di cui conosco bene il valore avendo avuto in passato, anche recente, diverse occasioni di confronto con l’ex comandante Poma e con molti altri effettivi. L’obiettivo è quello di migliorare ulteriormente i livelli di qualità della vita, grazie ad una prossimità che continueremo a garantire nell’affrontare i piccoli e grandi problemi della quotidianità".

"Anzitutto voglio ringraziare l’ex comandante della Polizia locale, Stefano Poma, per gli anni di servizio e la collaborazione proficua – ha detto invece il sindaco Marco Massari –. Contestualmente do il benvenuto a Italo Pasquale Rosati, la cui comprovata esperienza rappresenta una garanzia nell’ottica di consolidare il ruolo centrale che l’amministrazione comunale intende attribuire al corpo di Polizia locale".