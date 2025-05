Poste chiuse, restyling anticipato

Saranno anticipati i lavori di riqualificazione strutturale già previsti nell’ambito del progetto Polis per l’ufficio postale di Reggiolo, chiuso da inizio maggio in seguito all’esplosione provocata dai ladri per rubare il denaro dello sportello automatico. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha chiesto informazioni sui tempi di riapertura delle Poste del paese. "Ho contattato personalmente la direzione centrale di Poste Italiane – spiega il sindaco Roberto Angeli – per avere informazioni. Vista l’entità dei danni, Poste ha deciso non solo di intervenire per i ripristini, ma di anticipare una ristrutturazione completa dell’ufficio, adeguandolo al progetto nazionale Polis e attivando nuovi servizi per i cittadini. Per garantire la continuità, nei prossimi giorni verrà installato un container temporaneo che fungerà da ufficio postale per tutta la durata dei lavori, stimata in circa quattro mesi. Dalla prima settimana di giugno, con l’attivazione del container provvisorio, tutti i servizi postali torneranno ad essere disponibili a Reggiolo".

Nel frattempo, per raccomandate e pacchi in giacenza ci si può rivolgere all’ufficio postale di Rolo. Per tutti gli altri servizi postali è possibile recarsi in uno qualsiasi degli altri uffici della zona. "A lavori terminati avremo un ufficio postale più moderno, efficiente e pronto a offrire nuovi servizi ai cittadini di Reggiolo", conclude il sindaco. E proprio oggi dovrebbe riaprire anche l’ufficio postale di Guastalla, chiuso da tempo per lavori.

Antonio Lecci