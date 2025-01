Preghiera e raccoglimento alla Giornata del Seminario

Si è svolta, ieri, la diciassettesima Giornata diocesana del Seminario, con il consueto clima di preghiera nelle varie parrocchie del territorio per sostenere chi è in cammino verso il presbiterato e per invocare il dono di nuove vocazioni al sacerdozio. La comunità reggiana del Seminario risiede nell’ala sud-est dell’immobile di viale Timavo e oggi è composta da quattordici persone accompagnate da un’équipe formativa costituita dal rettore don Paolo Crotti, dal vice-rettore don Alessandro Zaniboni e dal padre spirituale don Carlo Pagliari. Da alcuni anni, la comunità del Seminario vive un momento di incontro aperto a tutti ogni martedì alle ore 19 con la Santa Messa celebrata nella chiesa di Sant’Agostino in centro città.

"Rendiamo grazie al Signore – scrive in una lettera indirizzata alle comunità cristiane, il Vescovo Giacomo Morandi –, che continua a benedire la nostra Chiesa diocesana suscitando in diversi giovani il desiderio di seguirlo nel ministero ordinato. Con questo spirito vorrei rinnovare in ciascuno di noi la consapevolezza e la responsabilità di essere vicini ai seminaristi durante il loro percorso di discernimento, affinché possano rispondere con gioia e libertà alla chiamata del Signore".

Per contribuire alle spese economiche per sostenere gli studi dei seminaristi sono possibili due soluzioni: consegna all’economato del Seminario il lunedì, mercoledì o giovedì dalle 9 alle 13 (recapito telefonico 0522.406851) oppure bonifico bancario al Seminario Vescovile di Reggio Emilia sul c/c del Banco BPM, Agenzia 2, Reggio Emilia, Iban IT92 W 05034 12802 000 000 00 2387.

