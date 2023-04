Processo Saman Abbas, la verità del fratello: “Si è messo le mani sugli occhi e ha iniziato a parlare”

Reggio Emilia, 14 aprile 2023 – Processo per l’omicidio di Saman Abbas: oggi in aula l’ascolto dei testimoni dell’accusa davanti alla Corte di assise di Reggio Emilia.

Il luogotenente Antonio Matassa, comandante del Norm della compagnia dei carabinieri di Guastalla, ha riferito i primi atti di indagine sulla scomparsa della ragazza pachistana, in ipotesi di accusa tra il 30 aprile e il primo maggio di quell'anno da cinque familiari. Ha raccontato di come il fratello della giovane – considerato un testimone chiave, viste le sue dichiarazioni accusatorie nei confronti dei parenti – il 15 maggio 2021 venne sentito dai carabinieri e improvvisamente ebbe come “un cedimento emozionale”. Dopo un'ora di audizione disse: “Adesso vi dico tutta la verità”. Da quel momento iniziò a parlare “in maniera libera” anche senza bisogno di domande, “sembrava che si stesse liberando”.

“A un certo punto – ha riferito il luogotenente – quando parlava di lei (della sorella, ndr), si è come accasciato in basso, mettendosi le mani sugli occhi, aveva gli occhi lucidi e gonfi e ha risposto con la voce tremula”. Dopo l'audizione l'ipotesi investigativa diventò quella “dell'omicidio in ambito familiare”: visti i video e altri elementi raccolti “e le dichiarazioni del minore”. All'epoca 16enne, era stato rintracciato vicino alla frontiera ligure, mentre si stava allontanando insieme allo zio Danish Hasnain e fu portato in una comunità protetta.

Il rudere del ritrovamento fu “il primo posto dove cercammo”

Il luogotenente Matassa ha ricordato anche le prime fasi delle ricerche di Saman. Il casolare diroccato dove il corpo della ragazza è stato trovato sotterrato lo scorso 18 novembre, è “il primo luogo dove andammo a vedere: per struttura e distanza” dalla casa familiare “era quello che meglio si prestava a nascondere un corpo”.

Il testimone ha detto che quel casolare, a circa 700 metri dalla casa dove viveva la famiglia, era un "un rudere, diroccato, con parti crollate, sottoposto a vincoli”. “Ci siamo andati con le unità cinofile”, ma i cani specializzati nelle ricerche in quell'edificio non segnalarono nulla. Furono anche svuotati i canali di irrigazione, controllati i pozzi e le porcilaie. E il raggio venne allargato, “dalle serre in avanti”. Gli investigatori sono poi andati a scavare nel rudere a novembre scorso, su indicazione di uno degli imputati, lo zio di Saman, Danish Hasnain, che li ha portati nel luogo, riferendo di aver accompagnato, la notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021, i due cugini a seppellire il corpo della giovane parente.

Il padre ancora assente all’udienza

Le autorità pachistane non hanno predisposto il videocollegamento con l'Italia e ancora una volta il padre di Saman, Shabbar Abbas, non partecipa al processo in cui è imputato insieme altri quattro familiari. L'uomo aveva dato la disponibilità a essere sentito. I giudici della Corte d'Assise hanno comunicato che riproveranno ad averlo in collegamento nella prossima udienza, già fissata per il 21 aprile.