Prostituzione a Reggio Emilia: blitz in una casa di appuntamenti

Reggio Emilia, 22 marzo 2024 – Blitz anti-prostituzione (video) della squadra mobile della questura che ha posto i sigilli ad un appartamento in via Alcide De Gasperi, in zona Buco del Signore, dove si esercitava l’attività di meretricio.

Gli agenti, su disposizione del gip del tribunale di Reggio che ha accolto la richiesta della procura sulla scorta di indagini che documentano lo sfruttamento da parte di donne cinesi e clandestine, hanno eseguito la misura cautelare reale del sequestro preventivo.

Al momento dell’irruzione però, non è stata rintracciata l’indagata – una donna cinese accusata di gestire l’attività – nei confronti della quale il giudice ha emesso una misura cautelare personale dell’obbligo di firma. Nell’immobile sono state trovate invece due cittadine cinesi, una delle quali irregolari sul territorio e verso cui è stata avviata la procedura per l’espulsione.