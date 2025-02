Pulitura dei canali in tutta la Bassa

Non solo operazioni di pulizia e manutenzione lungo il torrente Crostolo, per la messa in sicurezza dell’area. Anche in altre zone della Bassa sono in corso interventi per garantire una maggiore sicurezza a centri abitati e aree agricole. Il Comune di Rolo ha annunciato come da una settimana gli operatori AiPo hanno avviato un’azione di pulizia dei canali di competenza dell’ente, anche in previsioni delle precipitazioni del periodo. Troppo spesso, infatti, in caso di abbondanti piogge sono proprio i canali a provocare allagamenti sul territorio. Proprio nei giorni scorsi alcuni cittadini avevano segnalato, con tanto di foto, la situazione nel Cavo Naviglio, con presenza di intensa vegetazione nell’alveo.