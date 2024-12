Raffica di furti in diversi quartieri

Ancora ladri in azione nei quartieri residenziali a Correggio. Sabato sera le intrusioni sono iniziate subito dopo il tramonto. In un’abitazione in zona Corti i ladri hanno agito poco prima delle 18, approfittando dell’assenza dei proprietari. I malviventi hanno probabilmente controllato i loro movimenti in attesa di agire. Sono stati rubati oggetti d’oro e preziosi per un bottino di diverse migliaia di euro. Inoltre è stato segnalato che su alcuni pezzi portati via dai ladri si trovavano incisi i nomi dei proprietari e su un anello la scritta "Pineapple 2023". In caso fossero notati, magari in vendita, sono riconoscibili per un’eventuale denuncia alle forze dell’ordine. Nelle stesse ore i ladri hanno agito anche in altre abitazioni: in un solo quartiere, intrusioni in almeno tre villette, portando via soprattutto oggetti in oro. In un caso i ladri – viste almeno cinque persone in azione – hanno staccato i lampioni del giardino, poi gettati in un fossato.

a.le.