Rapporto figli e genitori. La psicologa Zanichelli all’incontro di lunedì

Proseguono gli incontri per genitori e famiglie sui temi educativi e relazionali al Reggiolo Factory di via IV Novembre a Reggiolo. Lunedì 4 novembre alle 18 si parla di "La strada da casa a scuola: i passi importanti per la crescita scolastica dei figli" con Daria Zanichelli, psicologa Punto d’Ascolto e con le insegnanti della scuola elementare del paese. Il 4 dicembre il tema sarà invece "Il terzo incomodo. La tecnologia tra genitori e figli: come fare, cosa dire" con Enrico Carosio del Comitato scientifico Casco e docente all’Università Cattolica.

Il ciclo prosegue il 22 gennaio con "Cambiamenti in arrivo! Come affrontare l’amore e la pubertà dei preadolescenti" con Giulia Aldrovandi, psicologa, e l’ostetrica Barbara Bertacchi. Il 6 febbraio si parlerà di "Adolescenza all’improvviso: comprendere e accompagnare al cambiamento" con la psicologa Marisa Menzà. Il 5 marzo "Un’istantanea sul mondo giovanile, l’adolescenza tra rischi e risorse" con Stefano Manici, docente e formatore. Il 10 aprile dialogo tra adulti e ragazzi, coordinato da Marisa Menzà, rivolto a famiglie con adolescenti.