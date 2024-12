Rebecca, che cecchina!. A 11 anni vola agli italiani

Con il sesto posto di Rebecca Paternò Castello, per il tiro a segno reggiano è un anno da incorniciare. Rebecca, 11 anni – che con Emma Pezzi è tra le più giovani tiratrici del club granata – ha già preso parte al Trofeo Coni e ha conquistato un posto in finale ai Campionati Italiani, disputati a Milano. Una gara gestita ottimamente, mantenendo la concentrazione necessaria fino alla fine per la “piccolina” della squadra di Reggio che è scesa dalla pedana con un bellissimo sorriso di soddisfazione per aver battuto anche il suo personale score. Il suo ottimo piazzamento si è aggiunto agli esiti delle gare di settembre a Bologna che hanno visto impegnati Eva Pataridze nella Psp 25mt e nella P10 Juniores donne, Andrea Flocca nella Psp Juniores uomini, di Alessandro Cucci nella P10 Senior Uomini e all’esordio di Emma Pezzi nella P10 Allievi. "Questa stagione ci riempie di orgoglio – spiega la società – Sono risultati che a Reggio non si vedevano da tempo ed è il segno tangibile del talento e della

dedizione a questa disciplina oltre che della crescita di tutto il nostro gruppo, che vede insieme piccoli e grandi sostenersi a vicenda ed essere squadra in uno sport prettamente individuale. Un bravo non solo ai ragazzi, ma anche tutti coloro che li supportano nel percorso sportivo, a partire dall’impegno dei nostri tecnici, e un grazie va senza dubbio al gruppo dei genitori".