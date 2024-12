Reggiana e Sampirisi pronti a dirsi ancora sì

Giovedì aprirà la sessione invernale del calciomercato, ma in casa Reggiana sono già al lavoro da diverso tempo per fare chiarezza sulle posizioni di vari componenti della rosa attuale e procedere di conseguenza. Qualcuno che è in scadenza di contratto oppure insoddisfatto del proprio utilizzo potrebbe partire per altre destinazioni, mentre con altri si sta dialogando costantemente per il rinnovo.

Quest’ultimo è il caso di Mario Sampirisi che da alcune settimane, attraverso il suo entourage, sta trattando il prolungamento dell’attuale accordo (che arriva fino al 30 giugno 2025) per arrivare a vestire il granata (almeno) per un’altra stagione o, più probabilmente, per altre due (fino al 2027).

Il giocatore a Reggio ha infatti trovato l’ambiente ideale in cui esprimersi dal punto di vista professionale, ma anche in cui far crescere la propria famiglia, composta dalla moglie Chiara e da due figli ancora piccoli.

L’ex veterano di Monza e Genoa sta infatti comprando casa nella nostra città e nei prossimi mesi dovrebbe anche aprire un’attività assieme ad alcuni amici e soci. Se non ci saranno intoppi dal punto di vista delle richieste economiche – che dovranno essere ponderate da entrambe le parti, visto che ad ottobre il difensore compirà 33 anni - già nei primi mesi del 2025 si potrebbe arrivare alla fumata bianca.

Con le sue 81 presenze in Serie A e 225 in Serie B, Sampirisi è senza dubbio uno dei leader in campo e nello spogliatoio granata, nonché uno degli elementi con la personalità giusta per dialogare e farsi rispettare da arbitri e avversari. La sua duttilità lo rende poi un profilo in grado di adattarsi praticamente a qualsiasi modulo che può essere proposto e questo lo rende ‘spendibile’ indipendentemente dalla guida tecnica, visto che può essere impiegato come terzino destro in una difesa a quattro, braccetto in una difesa a tre o all’occorrenza anche come ‘quinto’.

Gli infortuni purtroppo lo hanno un po’ condizionato sul finire della stagione scorsa e all’inizio di quella attuale, ma se sta bene diventa automaticamente una delle certezze a cui la Reggiana può e deve aggrapparsi. Per questo motivo il club granata sta lavorando affinchè ‘Mariolone31’ – questo il suo nickname su Instagram – possa diventare un punto di riferimento per tutto l’ambiente granata anche negli anni a venire.