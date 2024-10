Reggio e Albinea battono il pronostico

Splendido esordio in Serie A2 per le nostre rappresentanti, con CT Reggio e CT Albinea che strappano due successi a sorpresa e rovesciando il pronostico avverso. Al PalaCimurri il team cittadino regola 4-2 Siracusa, una delle favorite per il salto di categoria: le vittorie in singolare di Guerrieri (6-3, 6-2 al ceco Vrbensky, ex 277 del mondo) e del francese Tatlot (7-5, 6-1 a Ingarao) spianano la strada, poi è Sansone a fare tris col 7-6, 6-4 a Caruso, avversario più avanti di lui nel ranking FITP; i siciliani accorciano col 6-2, 6-0 di Massara a Bartoli e con il vittorioso doppio di Ingarao-Vrbensky (6-3, 6-2 a Zanasi-Sansone), ma sono costretti alla resa per mano dei soliti Guerrieri-Tatlot, che piegano 6-3, 6-2 Massara-Caruso.

"Grazie a tutti coloro che sono accorsi a Canali per sostenerci – spiega Andrea Guerrieri, uno dei giocatori più rappresentativi del CT Reggio – è stata una splendida affermazione". Domenica prossima trasferta ad Arezzo col CT Giotto.

Albinea, invece, si presentava a Torre del Greco con diverse defezioni, con Bocchi infortunato ad un polso e quindi in panchina solo per onor di firma, oltre a Motti e Carli all’estero, ma riesce a tornare con un successo per 4-2: in singolare Iemmi ha la meglio 6-4, 7-5 su Marigliano, mentre Bocci regola con un duplice 6-3 Parola; il tris arriva per mano di Iotti, che domina la sfida contro De Matteo col punteggio di 6-3, 6-1, mentre i campani ottengono il loro primo punto senza giocare, visto che Bocchi non può scendere in campo e lascia strada a Mariani. Nei doppi Iotti e Grasso si arrendono 6-3, 6-2 a Marigliano-Parola, prima del punto decisivo di Iemmi-Bocci, che vincono al super tiebreak con Tammaro-Palumbo. Domenica prossima Albinea osserverà il turno di riposo, per giocare la prima gara interna il 20 ottobre contro Novara.