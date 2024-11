Reggiolo, col Mo.Ba per ingranare la quinta. Domani la sfida tra fanalini Correggio-Magik

Pallacanestro Reggiolo (10) a caccia del quinto successo consecutivo nell’anticipo che apre alle 21,15 l’undicesima giornata di Divisione Regionale 1. Al PalaMagnani arriva il Mo.Ba Modena (14), secondo alle spalle dell’imprendibile Piacenza, e la squadra di Freddi vuole conferme all’ottimo momento di forma, sfruttando il meglio un fattore campo dove finora ha ottenuto 4 vittorie in 5 match disputati, grazie anche ad un’ottima performance difensiva (solo 63,6 i punti di media concessi agli avversari); gli ospiti, tuttavia, sono un osso duro, viaggiando a 77,8 punti realizzati di media: la squadra guidata dall’ex Novellara Boni può contare su numerosi atleti con punti nelle mani, tra cui il correggese Guardasoni e Lelli (12,1 a testa ad allacciata di scarpe), oltre a Nasuti e Guazzaloca (11,5). Nella giornata di domani la Pallacanestro Correggio (4) affronta alle 19 il Magik Parma (4), con cui divide l’ultima posizione in graduatoria, mentre alle 19,45 tocca al Basket Jolly (12), terzo della classe, di scena ad Anzola (6). Domenica il posticipo vede in campo il Basketreggio (6), ospite dei modenesi di Castelfranco (6).