Restituita una bici da seimila euro

Ritrovata a Casina una bicicletta rubata del valore di 6000 euro e consegnata al legittimo proprietario. La centrale operativa della Polizia Locale Appennino Reggiano, ha ricevuto nei giorni scorsi una segnalazione relativa a una bicicletta sospetta, parcheggiata da alcuni giorni a Casina.

Dagli accertamenti effettuati dalla pattuglia inviata sul posto, si è riscontrato che la stessa bicicletta era stata sottratta a un cittadino residente in montagna alcuni giorni prima. Grazie alla conoscenza degli abitanti e del territorio, gli agenti della Polizia Locale sono riusciti a risalire al legittimo proprietario al quale hanno riconsegnato la preziosa due ruote, dal valore economico estremamente importante.

Al proprietario non è rimasto che ringraziare gli agenti intervenuti nell’operazione di recupero e consegna della bicicletta che ormai considerava perduta. Matteo Moratti, ispettore della Polizia Locale che opera nel territorio dell’Unione dei Comuni dell’Appennino, invita tutti i cittadini a contattare sempre la Centrale Operativa al numero 0522-610218 o al numero verde 800-835964 per effettuare segnalazioni e richieste di intervento che, come in questo caso, possono rivelarsi determinanti.

E’ un invito alla collaborazione per rendere più sicuro il territorio nell’interesse degli stessi abitanti.

Settimo Baisi