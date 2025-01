Rimpatriata per coach De Giorgi. Ad aspettarlo trova Cantagalli

Grande successo venerdì sera all’incontro promosso al cinema Apollo di Albinea con Ferdinando ‘Fefe’ De Giorgi, allenatore campione del mondo della nazionale italiana di pallavolo maschile e grande giocatore di volley sia del campionato italiano che della stessa nazionale. Il ct, ospite della rassegna ‘Tu sì che vali. Storie di sport, valori e vita’, ha parlato del suo libro ‘Egoisti di squadra’ (pubblicato da Mondadori) di fronte a un pubblico attento e divertito.

In sala era presente anche l’amico, compagno di nazionale e cavriaghese doc: Luca ‘bazooka’ Cantagalli con cui De Giorgi è stato protagonista di alcuni siparietti divertenti ricordando le avventure azzurre.

Sono stati ospiti dell’iniziativa alcuni atleti e atlete della Nazionale Italiana Pallavolo Fssi (Federazione Sport Sordi Italia).

De Giorgi ha raccontato di aver conosciuto la pallavolo in oratorio. Il volume è stato scritto insieme al pedagogista Giuliano Bergamaschi che fa parte dello staff azzurro. "L’egoista di squadra – ha sottolineato De Giorgi – è una persona che pur essendo egoista mette a disposizione della squadra il suo egoismo. L’egoismo può essere una risorsa o una minaccia, dipende dal percorso che si fa. Per fare il percorso migliore nel libro si parla di alcuni passaggi importanti per raggiungere un risultato di squadra sfruttando l’egoismo di ognuno: il problema è quando per realizzarsi non ci si mette a disposizione della squadra, del bene comune. La pallavolo è lo sport più solidale di tutti e solo quando l’egoista diventa egocentrico fa male al gruppo".

Il ct ha pure spiegato il cammino olimpico della nazionale, ricordando le esaltanti vittorie nel girone, quella al cardiopalma contro il Giappone nei quarti e la sconfitta contro la Francia in semifinale. Concluso l’incontro il ct, insieme a Giammaria Manghi (responsabile delle politiche sportive della Regione) e Alessandro Lancetti (presidente provinciale Fipav), ha poi premiato con un libro autografato Daniela Pulcini per la sua collaborazione costante con la Federazione Italiana Pallavolo alla quale ha dato un grande apporto nel settore giovanile S3. De Giorgi si è infine fermato nell’atrio del cinema di Albinea per firmare con dedica centinaia di libri.

m. b.