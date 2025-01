Rinascita Campeginese, l’attacco: "Giunta silente sull’amianto"

Scontro a Campegine, tra la fazione della ‘Rinascita Campeginese’ e l’amministrazione comunale, ’rea’ di non aver risposto a un’interpellanza sulla rimozione dell’amianto in un edificio. Questo il post sui social: "Lo scorso 7 ottobre 2024, il gruppo consiliare di ‘Rinascita Campeginese’ ha presentato un’interpellanza per avere notizie sullo stato dell’intervento per la rimozione dell’amianto in un edificio sito in via Donizzetti a Caprara – si legge –. Niente di particolarmente complicato da rispondere, specialmente per un Ufficio Tecnico come il nostro, che la maggioranza ha dichiarato di aver completato e potenziato, ma che in realtà è soggetto ad un turn over continuo e da più di un anno senza un Responsabile in pianta stabile. Anche in questa occasione, così come, ad esempio, sul ritardo dei lavori alle scuole medie, questa carenza si evince visto che la risposta, che da regolamento doveva essere data entro 30 giorni a distanza di 3 mesi non è ancora arrivata".

Per cui, "a fronte di questa palese violazione delle norme istituzionali e della dialettica democratica, abbiamo ritenuto di fare una denuncia all’Unione Val d’Enza, per sensibilizzare le Istituzioni sul rispetto delle regole di funzionamento degli organi rappresentativi. Lettera che portiamo a vostra conoscenza. Lo facciamo per garantire alle minoranze gli spazi di democrazia istituzionale che a volte l’arroganza delle maggioranze tende a calpestare", chiude firmandosi la ‘Rinascita Campeginese’.