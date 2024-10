Rio erode parte di strada, chiusa via Fossette

Per oggi è stata disposta la chiusura di via Fossette a Iano. Un provvedimento fondamentale dopo che il rio Dugone ha eroso la banchina stradale ed è dunque necessario eseguire un intervento urgente. Si tratta della strada secondaria che collega la frazione di Iano con quella di Borzano nel comune Albinea. L’arteria rimarrà chiusa questa mattina dalle 8 fino alle 12.30 salvo emergenze.

"La chiusura si è resa necessaria per ripristinare la banchina stradale, recentemente erosa dal rio confinante", spiegano dal Comune di Scandiano. Il rio Dugone, a causa di una ostruzione di un ponticello di passaggio, è uscito dalla sua sede invadendo la strada e nel rientrare nel suo corso ha poi eroso un pezzo dell’arteria. È indispensabile pertanto realizzare urgenti lavori. L’operazione prevede di montare dei pali portanti a cui appoggiare la terra per ricostruire l’arginatura. Sempre nel comune di Scandiano, dopo le recenti precipitazioni, è ancora chiusa la ciclopedonale del Tresinaro con due importanti erosioni in via Mazzini e anche in via del Cristo a Fellegara. Nei giorni scorsi, le forti piogge avevano provocato disagi e allagamenti a Scandiano e nelle sue frazioni nonché la chiusura di diverse strade e percorsi. L’amministrazione, dopo l’emergenza maltempo, aveva espresso gratitudine a "tutto il sistema di volontariato scandianese".

Matteo Barca