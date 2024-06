"Sono molto felice che il progetto di Poviglio in Dialogo sia stato accolto positivamente dai cittadini del paese. Gli elettori hanno valutato in modo positivo una campagna elettorale che giudico costruttiva. Piena soddisfazione per l’attenzione che i cittadini hanno rivolto alla mia squadra". Il nuovo sindaco di Poviglio, Filippo Ferrari, insegnante, gioisce del risultato elettorale. "È stato un grande atto di fiducia dei cittadini nei nostri confronti".

Ma come è stato il primo impatto nella giornata di esordio come sindaco?

"Per me è stato un ritorno alla vita amministrativa pubblica, visto che fino al 2014 ho ricoperto il ruolo di assessore alla scuola e alla cultura, sempre qui a Poviglio".

Dunque, dopo dieci anni, torna in campo in municipio, stavolta in veste di primo cittadino. Ma quali sono le priorità, gli interventi da attuare da subito?

"Sicuramente abbiamo l’intenzione di ripristinare le attività delle consulte di frazione".

Ma a breve scadenza ci sarà anche da risolvere la questione del bilancio consuntivo del 2023, che è necessario approvare in tempi brevi, dopo la proroga concessa dalla Prefettura di Reggio e che ha caratterizzato la fase finale dello scorso mandato tra aspre polemiche.