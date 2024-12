Riqualificazione del torrente Rodano e rii del Mauriziano: al via i lavori a Reggio Emilia

di Lara Maria Ferrari

Entra nel vivo il Progetto di riqualificazione dell’area del torrente Rodano e dei rii del Mauriziano, con la firma dell’accordo per l’avvio dei lavori tra Comune, Ente Parchi e biodiversità dell’Emilia Centrale e consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale. Obiettivo: migliorare la fruizione dell’area e riqualificare la zona in chiave ecologica, realizzando infrastrutture Verdi (aree naturali o seminaturali) e Blu (aree dominate da corpi d’acqua o corsi d’acqua) strategiche nelle fasce urbane e periurbane della zona est di Reggio. Gli interventi – per cui è in corso il progetto esecutivo – prenderanno il via a primavera 2025, con conclusione prevista a metà 2026.

"Il progetto ha valore complessivo di 1,87 milioni di euro – attacca vicesindaco Lanfranco de Franco – finanziato dalla Regione per 1,4 milioni e per i restanti 468.750 euro da Comune e Consorzio di Bonifica". La riqualificazione dell’area si inserisce in un disegno complessivo, per cui è in valutazione in Regione la proposta istitutiva del Paesaggio naturale e seminaturale protetto ‘Terre e Acque dell’Ariosto’, presentata dall’Ente Parchi. "Per la prima volta si interviene in un contesto così urbanizzato: parliamo di 30mila nuovi alberature, di depavimentazione di 11mila mq e di interventi lungo corsi d’acqua per oltre 6.5 chilometri" aggiunge de Franco.

"Concepito prima degli eventi alluvionali, il progetto è già orientato nella direzione della rinaturalizzazione in ottica di sicurezza idraulica e di miglior gestione del sistema delle acque" spiega l’assessora a Politiche per il clima, Carlotta Bonvicini. "La mission è la valorizzazione sociale e ambientale di questa porzione di territorio – ha detto la presidente di Ente Parchi, Luciana Serri – e, dall’altra parte, il portare in equilibrio le sue diverse funzioni".

Il progetto prevede interventi Verdi, con la realizzazione di boschi misti, micro-foreste, siepi, fasce arbustive, prati, zone umide, saliceti ripariali, filari alberati, nei siti della sorgente del fontanile Ariolo, della confluenza del torrente Rodano con il rio Acque Chiare, del parco Acque Chiare, del bosco urbano Dario Fo, del bosco Paride Allegri e lungo la pista ciclabile Reggio-Gavassa. Sono previsti anche interventi di de-sealing (porzioni di suolo liberate dall’asfalto e dal cemento e riportate nelle condizioni naturali) al Mauriziano, nel parcheggio di via Lambrakis, in via Notari e in via Mazzacurati-via Monari. Gli interventi Blu riguardano invece i corsi d’acqua quali il Rodano, i rii Ariolo e Acqua Chiara, il canale di Secchia, il canale Reggio III e il fontanile Marciocca.