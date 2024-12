Risate e grandi classici a teatro . In scena ‘Non c’è lui senza lei‘

Stasera alle 20,45 al Cinepiù di Correggio, in piazzale Finzi, va in scena la compagnia ’8 Mani Teatro’ con ’Non c’è lui senza lei’ (foto). Maschile e femminile, il giusto equilibrio tra uomini e donne, il rispetto dell’altro, differenze e uguaglianze, spunti di riflessione che diventano storie col sorriso sulle labbra in uno spettacolo divertente e coinvolgente per tutti. Ci sarà da ridere ma anche da riflettere. Ingresso libero. La celebre fiaba ’Il piccolo principe’ sbarca oggi al teatro Valli, a Reggio, per un evento dedicato alle scuole, con una nuova rappresentazione ispirata al testo di Antoine de Saint-Exupéry, usando la tecnica del teatro d’opera per raccontare una storia magica con la musica del maestro Enrico Melozzi, l’Orchestra Notturna Clandestina e il coro di voci bianche del Teatro Regio di Parma, per la regia di Stefano De Luca.

Al centro Malaguzzi, in viale Ramazzini a Reggio, oggi dalle 9,45 un incontro su ’Baluardi e legalità’, con ospite Pierpaolo Bruni, procuratore a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ed esperto di ‘ndrangheta e di corruzione nell’amministrazione pubblica. In incontro aperto al pubblico fino ad esaurimento dei posti disponibili. Previsti anche gli interventi del procuratore capo di Reggio, Calogero Gaetano Paci, e della prof. Chiara Spaccapelo. Stasera alle 19 alle Officine Creative Reggiane di via Flavio Gioia, in città l’appuntamento ’Un viaggio nell’Europa di oggi e di domani’ con Francesco Rocchetti e Luciana Grosso. Anche oggi aperta la pista di pattinaggio su ghiaccio ’Guastalla on ice’ in viale Cappuccini a Guastalla, dalle 15,30 alle 19,30 con area ristoro. Stasera dalle 21 alla sede dell’Elisir Dance Studio, in via Anna Magnani a Campagnola, corso di salsa, bachata e merengue (informazioni: tel 347-5501634).

Antonio Lecci