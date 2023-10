Ruba un’automobile che era in riparazione. Denunciato un 58enne

Ruba un’auto in riparazione: un uomo di 58 anni di Correggio è stato denunciato con l’accusa di furto aggravato.

L’auto era stata lasciata, lo scorso 12 ottobre, da un 33enne in un parcheggio esterno di un’autofficina meccanica con le chiavi inserite. Il giovane il giorno dopo al pomeriggio è tornato per riprenderla e ha scoperto il furto della macchina. Il 33enne si è rivolto, per chiedere informazioni, al meccanico, ma era convinto che l’avesse ripresa il proprietario.

È stata poi formalizzata la denuncia ai carabinieri di Rubiera. Dopo qualche giorno il 33enne ha chiesto l’intervento dei militari in quanto, nel transitare in una via di Correggio, ha notato la propria auto in un’area cortiliva di un’abitazione. I carabinieri sono arrivati sul posto ed è giunto pure il 58enne: ha ammesso che aveva preso l’auto con l’intento di restituirla.

m. b.