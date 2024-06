Rubano borsetta a una donna e nella fuga investono la figlia

Una coppia residente a Poviglio è stata colpita da un’ordinanza di custodia cautelare, con la concessione degli arresti domiciliari, per rapina impropria e lesioni personali, per un episodio accaduto il 9 maggio a Viadana di Mantova, davanti alle scuole di Cogozzo. Una 52enne del paese aveva parcheggiato l’auto vicino alla scuola per prendere la figlia minorenne. I due indagati ne avrebbero approfittato per entrare nell’abitacolo della vettura e rubare la borsetta. Alcuni passanti se ne erano accorti e avevano avvisato la proprietaria.

I ladri, ormai scoperti, sono risaliti sulla loro auto, sgommando per allontanarsi, colpendo però la figlia undicenne della vittima, che ha riportato traumi vari, per fortuna non gravi. I carabinieri della Bassa Mantovana hanno avviato le indagini sull’episodio, che nella zona aveva provocato un forte allarme sociale tra i cittadini. Sono state visionate tutte le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, raccogliendo pure numerose testimonianze dalle persone presenti, fino ad accertamenti scientifici sull’auto della vittima, in cerca di impronte. Alla fine si è risaliti a due coniugi di 35 e 38 anni, già noti alle forze dell’ordine. Il gip del tribunale di Mantova ha emesso la misura cautelare degli arresti domiciliari, che è stata eseguita ieri mattina dai carabinieri mantovani, dopo che la coppia è stata rintracciata nel Reggiano, dove appunto i coniugi hanno il domicilio. Sono stati dichiarati in arresto ma, come detto, con la concessione dei domiciliari.

a. le.