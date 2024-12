Sala del Tricolore approva mozione per riapertura via Antica e fermata Codemondo

La magia del Natale illumina Sala del Tricolore, dove nel consiglio comunale di lunedì è stata approvata all’unanimità dei 28 presenti una mozione di Fratelli d’Italia, ed il connesso ordine del giorno integrativo della maggioranza, sulla riapertura al transito di via Antica/via Cantonazzo, e il ripristino della fermata ferroviaria di Codemondo del treno Reggio-Ciano.

Cinzia Ruozzi del Pd ha descritto la chiusura della via come "un vulnus. È stato un errore, non ho difficoltà ad ammetterlo, come la chiusura di una fermata in funzione dal 1909", ed ha infine auspicato che si possa riaprire il confronto con la Regione per trasformare la Reggio-Ciano in tramvia. "Forse è il clima natalizio - ha ironizzato il capogruppo meloniano Aragona - ma è raro ascoltare dalla maggioranza parole come ‘è stato commesso un errore’. Per due anni al centrosinistra non è fregato niente di via Antica. I cittadini meritato considerazione diversa: per questo che mettiamo davanti alla politica l’interesse pubblico e voteremo l’odg. Ma non molleremo la presa, perché bisogna rifondere chi ha subito un danno". La mozione è stata illustrata da Paglialonga (FdI), che ha ripercorso la vicenda dalla chiusura improvvisa il 5 ottobre 2022 con ordinanza comunale, al mancato coinvolgimento dei residenti, delle attività economiche e del Comune di Cavriago; dalle ripercussioni sulla mobilità locale fino ai ricorsi al Tar ed al Consiglio di stato dei cittadini. "L’assessorato regionale alla Mobilità addirittura disse che l’impatto era limitato a circa 450 veicoli al giorno e 10 passeggeri del treno… Lo scorso mese il Comune di Cavriago e la Provincia sono stati costretti ad intervenire con decreto del presidente: uno studio fattibilità attesta che i numeri della Regione non erano corretti". Aguzzoli di Coalizione Civica ha parlato di una ‘brutta storia’ derivata dalla delibera regionale del 2020 con cui si concedeva la riapertura di viale Ramazzini a fronte della chiusura di 4 passaggi a livello, tra cui quello di via Antica. "Facemmo una commissione accesa - ha detto - L’assessore Pratissoli si assunse la responsabilità, e garantì la realizzazione opere compesative. Ma i fondi sono sono mai stati stanziati a bilancio".

Ha aggiunto De Lucia, sempre di C.Civica, puntando l’indice contro la maggioranza: "A chiudere via Antica non sono stati gli alieni. Avete anche votato contro alla mozione di iniziativa popolare sostenuta da 1500 firme. Si deve convocare entro pochi mesi una commissione per dirci i tempi e darci certezze sulla riapertura. Non è buona amministrazione lavorare così: prima si devono studiare gli impatti. Sono stati spesi soldi per chiudere e si spenderanno per riaprire".

Francesca Chilloni