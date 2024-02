Sale il numero dei cittadini ma nascono meno bambini

Il numero di cittadini sale (+92), ma nascono meno bimbi (-10). I Servizi demografici certificano una popolazione a fine 2023 di 13.228 abitanti, +0,7% rispetto al 2022, con una preponderanza femminile (6.794 contro 6.434) che è però "ribaltata" analizzando sia il dato dei nuovi residenti (53 maschi e 39 femmine) che dei nati (78 di cui 43 maschi e 35 femmine). Riccardo, Vittoria e Matilde i nomi preferiti dai neogenitori. Due gli ultracentenari: donne, entrambe classe 1923. In flessione i decessi (137 rispetto ai 157 del 2022) con un saldo naturale negativo (-10%). È da ricercarsi nel flusso migratorio "in entrata" la principale ragione dell’aumento di popolazione (così negli ultimi 10 anni). Nel 2023, 529 persone hanno spostato la residenza in paese (511 del 2022). In aumento anche nuclei familiari e matrimoni: 29 del 2023, di cui 18 civili.