Saman, la palla alla diplomazia. Sull’estradizione del padre pesano i valori del Pakistan

Reggio Emilia, 12 febbraio 2023 - Settemila chilometri dividono oggi i pezzi della famiglia Abbas disintegrata. Pezzi che hanno assunto ruoli diversi, vestendo i panni di attori di un delitto che potrebbe cambiare la storia dei diritti e delle seconde generazioni in questo Paese. Saman oggi è già un simbolo di libertà. Ancor prima che il processo per il suo omicidio spicchi il volo. In aula venerdì, alla prima udienza del dibattimento in cui si formerà la verità giudiziaria, centinaia di vite hanno incrociato i loro destini. Associazioni, enti, avvocati: tutti lì per raccontare la storia di quella ragazza che sognava la libertà; per combattere al fianco del suo ricordo. Il commento di Valerio Baroncini Gli ‘amabili resti’ di quei corpi oltraggiati Saman Alla sbarra, presenti, tre dei cinque parenti accusati di esserne diventati gli aguzzini il 30 aprile del 2021 nelle campagne di Novellara. Uomini dai volti che sembrano maschere, contadini prestati a diventare soldati. Visi segnati da rughe profonde, occhi nerissimi e un’espressione che non cambia mai. Loro, cugini e zio della 18enne pakistana che si ribellava a un matrimonio forzato, ora devono difendersi dall’accusa di averla uccisa e sepolta in una buca a pochi passi da...