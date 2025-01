San Giovanni piccola Betlemme

Torna il tradizionale presepe vivente, oggi alle 17 alla chiesa di San Giovanni di Novellara. Si tratta di una rappresentazione drammatizzata della Natività con canti, animali, antichi mestieri e comparse in costume che rievocano la nascita di Gesù e l’atmosfera che si respirava all’epoca. In caso di maltempo la rappresentazione viene rinviata a domani, sempre alle 17. Si tratta di un evento che si ripete ormai da molti anni, a San Giovanni, con il coinvolgimento dei bambini, delle famiglie della zona, che collaborano con la parrocchia per mettere in scena la Natività, davanti a un pubblico sempre molto numeroso.

L’area della chiesa di San Giovanni si trasforma in una piccola Betlemme, anche quest’anno all’insegna del messaggio legato alla pace. A ogni edizione sono un centinaio i figuranti che partecipano alla rappresentazione.