Sassuolo-Regia Niente inversione delle curve

Adesso è ufficiale: il cuore pulsante del tifo granata che abitualmente (e storicamente) anima la Tribuna Sud del "Città del Tricolore", in occasione di Sassuolo-Reggiana di sabato 29 marzo (ore 19.30) dovrà posizionarsi nel settore ospiti, ovvero nella Tribuna Nord, come tutte le tifoserie ospiti nelle gare interne dei neroverdi.

Lo hanno reso noto le due società con due comunicati ufficiali. Ecco quello della società granata. "Ac Reggiana, a seguito dell’incontro tenutosi questa mattina (ieri mattina, ndr) in questura a Reggio Emilia tra i vertici dei due club e il vicario dottor Sandro De Angelis, in merito alla gara Sassuolo-Reggiana del 29 marzo comunica di avere preso atto di quanto stabilito dal Sassuolo Calcio relativamente alla disposizione delle tifoserie all’interno dell’impianto sportivo, confermando il posizionamento del tifo granata all’interno del settore Tribuna Nord e Tribuna Est Laterale Nord. La società auspica che il proprio pubblico partecipi numeroso all’evento, distinguendosi per correttezza, passione e attaccamento ai colori granata, sostenendo così la squadra nel pieno rispetto dei valori dello sport". Nel comunicato del Sassuolo si legge che il settore Tribuna Est Laterale Nord sarà riservato ai tifosi della Reggiana "in via del tutto eccezionale e in base alla disponibilità di posti concordata tra le due società".

Sempre nel testo della società neroverde, si legge "Visti i buoni rapporti tra i due club, il prezzo di vendita dei tagliandi della Tribuna Nord e della Tribuna Est Laterale Nord sarà di 15 euro". Per la cronaca, nelle ultime due gare casalinghe del Sassuolo il prezzo intero in Tribuna Est era di 20 euro col Bari e 30 col Pisa (la Nord, invece, costava 20 col Pisa e 15 col Bari).

La reazione dei tifosi della Reggiana è chiara e inequivocabile: tutto ciò è visto come un affronto verso il mondo granata, verso la sua storia e verso gli stessi tifosi. Sui social, sotto i post che riportano la notizia, spopolano commenti come "Io sto fuori" e "Io sto a casa". L’insoddisfazione è ben marcata, ma rimane il fatto: la decisione, così si legge nel comunicato granata, è del Sassuolo, che è rimasto sulla sua posizione, di non procedere con l’inversione delle curve e di mantenere le disposizioni delle stesse tale e quale a quella di tutte le gare interne dei neroverdi. Da capire come sarà gestito l’ordine pubblico, e se ci saranno prese di posizione del tifo organizzato.

La gara, però, è tra 15 giorni: prima c’è Reggiana-Sampdoria (domenica alle 15), e, a proposito di prese di posizione, le Teste Quadre con una nota hanno annunciato che con la Samp lasceranno la parte inferiore della curva vuota per i primi 15 minuti in segno di protesta verso le restrizioni applicate (obbligo di residenza in provincia di Reggio, o possesso della Regia Card, per acquistare tagliandi nei settori "locali"). Per domenica venduti 1512 biglietti (813 nel settore dei doriani).

g.m.