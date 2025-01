Schianto mortale: la donna incinta è fuori pericolo

Sta bene la futura mamma coinvolta nel tragico incidente stradale avvenuto martedì attorno alle 18,30 in via Togliatti (la sp23) all’Orologia dove, nello scontro tra le loro vetture, ha perso la vita la pensionata Bruna Galloni, 85 anni (nella foto in basso). La castellese E.B., 31 anni, incinta, che guidava un suv Yaris Cross, resta ricoverata in osservazione nel reparto di Ginecologia dell’Ospedale Maggiore di Parma, ma le sue condizioni sono buone così come quelle del bimbo che porta in grembo.

Il pm Maria Rita Pantani già nella serata di martedì ha restituito alla famiglia dell’anziana la salma ed i funerali, a cura della Croce Verde, sono stati organizzati; si svolgeranno in forma privata. Bruna lascia nel dolore il figlio Piergiorgio Garlassi, noto veterinario specializzato nella salute dei cavalli, la nuora Annalisa e la nipote Sofia. Era la vedova di Enrico Garlassi, ristoratore scomparso una quindicina di anni fa, con il quale - indossando il grembiule di ‘signora della cucina’ - aveva dato vita ad alcuni dei ristoranti-pizzeria più longevi ed apprezzati della nostra provincia: Condor, l’Altro Condor, il Condorino… e da ultimo il Mulino di Vezzano.

Con il marito aveva ingaggiato i ’veri’ pizzaioli del Sud Italia e proposto nei propri ristoranti un innovativo menù ’ibrido’ con i piatti della cucina tradizionale reggiana affiancati dalle pizze; una vera novità per l’epoca, apprezzata da decine di migliaia di clienti che ora la ricordano con affetto. Donna ancora attiva e autonoma, l’altro pomeriggio era andata in visita ad una sorella che abita ad Albinea. Stava rincasando nella abitazione di via Filippo Re, all’Orologia, quando lungo via Togliatti ha forse avuto un malore e perso il controllo della sua Fiat Panda bianca. Prima ha urtato lo specchietto di una Yaris che procedeva in senso contrario, poi è andata a schiantarsi frontalmente contro il suv Toyota che seguiva la Yaris. Nel violento impatto l’anziana è morta sul colpo, a poche centinaia di metri da casa davanti al bar-pasticceria Dulcis in cui lavora la nipote. Al volante del suv, che da Rivalta viaggiava in direzione di Montecavolo, c’era la 31enne incinta.

Sul posto sono arrivate due ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco e a due pattuglie della Polizia stradale. Purtroppo per Bruna Galloni non c’era più nulla da fare, il figlio e la nuota subito arrivati sul posto si sono subito, umanamente, abbandonati allo sconforto, per poi farsi forza a vicenda. La 31enne aveva subito un trauma spinale ed è stata invece trasportata d’urgenza in eliambulanza al Policlinico di Parma. Le notizie che fornite dal reparto di Ginecologia sono decisamente ottimistiche.

Francesca Chilloni