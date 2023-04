Scontro, due automobiliste restano contuse

Tamponamento tra auto al semaforo, due donne finiscono in ospedale. È avvenuto ieri attorno alle ore 13,30 sulla sp12 in località Convoglio. Per cause in corso di accertamento una Fiat Tipo condotta da una 60enne di Quattro Castella è finita contro una Opel Crossland x, condotta da una 42enne di San Polo che si trovava ferma all’altezza del semaforo. Una botta che ha provocato contusioni ad entrambe. Sul posto il 118 ha inviato l’automedica della Croce Arancione e un’ambulanza della Croce Bianca. Sono intervenuti i carabinieri di Bibbiano. Le due ferite sono state trasportate al Franchini di Montecchio.

f.c.