Scontro frontale tra due auto: grave una donna di 30 anni

Reggio Emilia, 9 settembre 2024 – Una serie di incidenti tra capoluogo e provincia si sono verificati tra la serata di sabato e la mattinata di domenica.

Il più grave è accaduto all’alba di ieri a Giarola di Reggio, in via Anna Frank, sulla Sp66 dove due auto si sono scontrate frontalmente intorno alle 6,30. Un impatto terribile. Sono rimasti feriti un uomo e una donna, entrambi trentenni. La peggio è andata a lei, rimasta incastrata nell’abitacolo ed estratta dalle lamiere grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Infine è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio in condizioni serie, mentre l’uomo è stato ricoverato con un codice di media gravità. Sul posto, oltre ad ambulanza e automedica, anche una pattuglia del nucleo antinfortunistica della polizia locale che ha effettuato i rilievi e che ora sta cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Paura anche per un altro frontale nella serata di sabato, poco dopo le 20, lungo l’ex Ss63, sullo stradone di Felina di Castelnovo Monti. A scontrarsi, un’Audi A4 condotta da una 59enne di Reggio e con a bordo un 68enne sempre residente in città e una Dacia Duster guidata da un 62enne di Castelnovo Monti. Sul posto il personale sanitario inviato dal 118 per soccorrere i tre feriti. Tutti sono stati condotto all’Arcispedale per le cure del caso. Secondo una prima ricostruzione, ancora all’esatto vaglio dei carabinieri della radiomobile di Castelnovo Monti l’Audi andava in direzione Reggio, mentre la Dacia saliva in direzione opposta quando per cause al vaglio dei Carabinieri si verificava l’impatto frontale.

Nella notte di ieri infine si è verificato un altro schianto in città, in via Adua, tra una vettura e uno scooter: due i feriti di media gravità portati all’ospedale per accertamenti. E ieri mattina verso le 10,30 un altro incidente nella Bassa, in via dello sport a Fabbrico con un ciclista caduto da solo e portato all’ospedale di Guastalla con un codice 2, riportando un trauma cranico e contusioni agli arti inferiori.