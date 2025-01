Scontro tra auto in via Manfredi. Donna di 37 anni in ospedale. Caccia al conducente ’pirata’

Una donna ferita gravemente in un incidente stradale in via Fratelli Manfredi a Reggio, dove poco dopo la mezzanotte di ieri si sono scontrate due auto. Ad avere la peggio è stata una donna di 37 anni, raggiunta dal personale dell’ambulanza e dall’autoinfermieristica. Da subito le sue condizioni sono apparse piuttosto serie ed è stata porta in codice rosso al Santa Maria Nuova. Sul posto, intanto, sono iniziate le indagini degli agenti della polizia locale. Il secondo veicolo non è stato trovato sul posto, con la persona al volante che si sarebbe allontanata in fretta, senza fermarsi per verificare quanto successo. Sono in corso indagini per risalire al conducente pirata fuggito dopo il violento scontro tra le due auto.

Verso le due si è verificato un altro incidente, con una sbandata in auto sulla corsia sud dell’Autosole, al km 147, all’altezza dell’abitato di Prato di Correggio, con due persone rimaste ferite. Sul posto i soccorsi sanitari e i vigili del fuoco per mettere la vettura in sicurezza. I feriti sono stati portati all’ospedale di Baggiovata. Uno ha riportato traumi di media gravità, più lievi invece risultano essere le ferite dell’altro automobilista. I Rilievi tecnici dalla polizia stradale.