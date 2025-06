Scuola Diffusa. Credem ospita oltre 130 alunni

Sono stati oltre 130 gli studenti e docenti delle scuole medie di Reggio che hanno partecipato alle cinque settimane educative presso due sedi di Credem, tra i principali gruppi bancari italiani, nell’ambito del progetto Scuola Diffusa del Comune di Reggio. Credem ha aderito a questo progetto, aprendo agli studenti le porte della propria sede centrale di Palazzo Spalletti Trivelli in via Emilia San Pietro con la collezione artistica e il sito archeologico e del nuovo spazio dedicato all’innovazione delle Officine Credem presso Reggiane Parco Innovazione.

Scuola diffusa punta infatti a valorizzare luoghi significativi della città come contesti educativi multidisciplinari, ponendo al centro il dialogo tra passato e futuro, la rigenerazione degli spazi e la cura del patrimonio culturale. Più in dettaglio gli studenti hanno scoperto gli spazi della banca, il loro valore storico e artistico e, nel caso delle Officine Credem, le caratteristiche di innovazione e sostenibilità del progetto architettonico. Il progetto si è concluso venerdì 30 maggio. Nel corso degli incontri, rappresentanti del Gruppo Credem hanno affrontato con gli studenti la relazione tra passato e futuro delle sedi della banca, l’importanza della cura di tali spazi come valore per la collettività e le persone, le attività di riqualificazione del paesaggio, includendo attività come esplorazioni guidate con percorsi a piccoli gruppi per scoprire i luoghi e approfondirne la storia.

"Abbiamo aderito con grande convinzione a questa iniziativa – commenta Maurizio Giglioli, condirettore centrale di Credem –. I giovani rappresentano il futuro della nostra comunità, Credem ha voluto portare loro la testimonianza di come la banca agisca il ruolo di trait d’union tra il passato ed il futuro di cui loro saranno protagonisti".