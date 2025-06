Segretari locali del Pd,. Begliardi confermato all’unanimità a Novellara

Una nuova riconferma si registra alle segreterie del Pd. A Novellara, al termine del congresso locale del partito, è emerso il nome di Luigi Tosiani per l’incarico regionale, quello di Massimo Gazza per la segreteria provinciale e quello di Alex Begliardi (foto) per la sezione locale, con la conferma arriva da un voto unanime per il secondo mandato. Begliardi, 29 anni, consigliere comunale in carica e presidente del consiglio dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana, di professione bancario, ha voluto lanciare un appello per sviluppare ulteriormente le collaborazioni tra circoli e con la segretaria provinciale, puntando soprattutto a temi come il lavoro, la tutela dell’ambiente, il servizio pubblico, l’industria, con uno sguardo anche alle elezioni nazionali previste nel 2027. La conferma del segretario Pd a Novellara si aggiunge alle conferme di altri segretari avvenute nei giorni scorsi in altre sezioni Pd della Bassa, tra cui Correggio, Poviglio e Bagnolo, con nuovi mandati per Marco Moscardini, Mattia Pasini e Thomas Benvenuti, sempre con votazioni all’unanimità o a larghissima maggioranza da parte degli iscritti.