Servizio civile al Cervi, tre posti

Quest’anno sono tre i posti per svolgere il Servizio civile universale presso l’Istituto Alcide Cervi e il Museo di Casa Cervi. Possono partecipare le ragazze ed i ragazzi che hanno compiuto 18 anni e non hanno superato i 28 anni (28 anni e 364 giorni) alla data di chiusura del bando, prevista per il 18 febbraio. Il progetto a cui parteciperanno è stato presentato da Arci (ente capofila) e si chiama ‘Comunità per la tutela dei beni culturali emiliani’. I volontari dovranno operare per la valorizzazione del patrimonio e delle attività del museo e dell’istituto (anche tramite strumenti digitali e di comunicazione innovativi.), sul cui sito è possibile trovare il bando completo. Il monte ore annuale è di 1145 ore su 5 giorni, e prevede una importante parte formativa preliminare.