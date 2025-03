"Sesso e samba" ai Petali. Gaia ritorna a casa

Dopo il rinvio a causa di una

forte influenza di domenica scorsa, oggi è tutto pronto al centro commerciale dei "Petali" per accogliere la cantante Gaia.

L’artista sarà protagonista di un firmacopie a partire dalle ore 17: per partecipare sarà necessario essere in possesso del suo nuovo album "Rosa dei venti" (che si potrà acquistare anche in loco) ed essere iscritti alla mailing list dei "Petali" (tramite il sito del centro commerciale).

Gaia, che negli ultimi tempi è sempre in prima fila nel panorama della musica italiana con diversi tormentoni come "Sesso e samba" (con Tony Effe) o "Chiamo io, chiami tu" (che ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo), si sta avvicinando tramite un calendario di firmacopie all’evento principale, ovvero il concerto di mercoledì 7 maggio al "fabrique" di Milano.

Ieri, nel pre-gara di Como-Empoli di Serie A, si è esibita in un live per intrattenere i presenti al "Sinigaglia" di Como prima del fischio d’inizio.

Nata nel 1997 a Guastalla, da madre brasiliana, Luciana Piza Toledo, e da padre italiano, Cristiano Gozzi, è cresciuta a Viadana, in provincia di Mantova, insieme alle sorelle Frida e Giorgia. Oltre a quella italiana possiede la cittadinanza brasiliana e parla correntemente il portoghese. Ha iniziato a cantare all’età di sei anni, oltre ad aver cantato e suonato la chitarra in alcune band di amici durante l’adolescenza.

g.m.