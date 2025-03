Seta, in partenza tre bus elettrici: "Saranno operativi sulla linea 6"

Pronti ad attraversare la città i nuovi tre e-bus della flotta di Seta, che sono il primo assaggio del totale di undici mezzi elettrici, acquistati dalla società grazie ad un finanziamento di 8 milioni di euro, erogati dal fondo Pnrr. Il tutto all’insegna di un piano aziendale di investimento per un totale di 76 milioni di euro durante il triennio 2024-2026. I nuovi bus ecologici sono stati presentati in anteprima durante la conferenza stampa che ha avuto luogo ieri, nella sede di Seta in via del Chionso. Ad introdurre l’argomento, un breve video promozionale in cui viene illustrato il lavoro dei dipendenti e le loro varie competenze, sui mezzi e negli uffici.

"Vorrei sottolineare che Seta, quando i soldi ci sono, investe e lo fa con cifre non indifferenti: 76 milioni di euro in tre anni è una quota rilevante – ha esordito il presidente di Seta, Alberto Cirelli –. E non è una decisione presa da un amministratore delegato, ma una precisa scelta degli azionisti. Vorrei anche chiarire che non è attuabile spostare gli investimenti da Pnrr a quelli chiamati spesa corrente, cioè carburanti, ricambi e stipendi. In questo momento, l’unico modo possibile per rendere attrattivo il lavoro presso Seta, quando i soldi mancano per queste spese a causa di mancati finanziamenti da parte dello Stato, è stato l’aumento dei buoni pasto, una convenzione con Acer e la nostra Academy, in cui possiamo fare la formazione di nuovo personale".

Intervenuta anche l’assessora alla mobilità Carlotta Bonvicini: "Reggio è sempre stata all’avanguardia per quanto riguarda la mobilità elettrica e vogliamo continuare in questa direzione. Questi primi tre mezzi saranno utilizzati sulla linea 6, che attraversa la città ed è un messaggio di attenzione alla sostenibilità del centro storico. Per adesso sono previsti solo autobus, ma da una indagine è emersa la necessità di mezzi elettrici più piccoli, per sostituire i minibù. Inoltre, a noi piace immaginare il futuro con qualcosa di nuovo e ’visionario’, infatti si parla già della costituzione di una azienda unica regionale nel campo del trasporto pubblico".

I bus elettrici, modello Lion’s City 12E e prodotti dalla Man Truck & Bus, saranno caricati con il sistema overnight, ovvero durante la notte, per poter essere subito operativi al mattino. "Questo è solo l’inizio di un nuovo percorso per rinnovare la flotta – ha affermato Giorgio Zanni, presidente della Provincia di Reggio –. Negli ultimi quattro anni, sono stati sostituiti circa 40 autobus, per migliorare il servizio anche nei comuni più piccoli. Inoltre, sottolineo che Seta è uno strumento di politica con cui uniamo la nostra strategia di visione e rispetto per l’ambiente". Argomento scottante è stato quello della sicurezza: "Ogni mezzo è stato dotato di 6 telecamere a bordo, ma è un tema delicato che riguarda maggiormente le forze dell’ordine, con cui stiamo collaborando. Ci sono agenti in borghese che viaggiano sui mezzi e sono state segnalate le zone a rischio", ha concluso Cirelli.

Stefania Ferrari