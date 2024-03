Si aggirano con gli attrezzi da scasso tra le auto: due giovani nei guai

Si aggiravano in modo sospetto in tarda serata tra alcune auto in sosta in un parcheggio, in strada Barco a Montecchio. La loro presenza non è passata inosservata ai carabinieri della caserma locale. Uno dei due giovani, vistosi notato dalla pattuglia del 112, ha cercato di disfarsi di una forbice da elettricista della lunghezza di 14 centimetri, che è stata subito individuata e recuperata. E l’approfondimento dei controlli ha permesso di scoprire che nell’auto c’era una chiave inglese da misura 10 della lunghezza di 14 centimetri, una torcia portatile a batteria di della lunghezza complessiva di 9,5 centimetri, un paio di guanti da cantiere. Sono stati identificati due giovani di 19 e 23 anni, residenti nel Reggiano, denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Al momento del controllo pare che non vi fosse alcun reato in atto. Ma i due giovani non sarebbero riusciti a fornire adeguate giustificazioni sul possesso di quegli oggetti, utili proprio per azioni di scasso, in quel luogo e quall’ora. Dunque, la serata per i due indagati si è conclusa nella caserma dei carabinieri per le previste procedure, sfociate poi nella denuncia inoltrata alla magistratura reggiana. Non si può escludere, vista la situazione e pure il tentato di disfarsi della forbice da elettricista, che ci fosse l’intenzione di commettere qualche reato contro il patrimonio, come dei furti. Sono in corso ulteriori accertamenti per cercare di chiarire quanto accaduto, anche attraverso un esame degli eventuali precedenti dei due giovani fermati per il controllo e poi denunciati. Tutti gli attrezzi, potenzialmente utili ad azioni di scasso, sono stati posti sotto sequestro dai carabinieri, in attesa di disposizioni dell’autorità giudiziaria.