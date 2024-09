Si apre una falla nell’argine del canale Risalita

L’apertura improvvisa di una falla in un tratto di argine ha fatto fuoriuscire una notevole quantità d’acqua dal canale Risalita, gestito dal consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale. E’ accaduto ieri notte. Verso le 2 è scattato l’allarme, quando alcuni passanti dalla zona tra via Pessina e via Tollara, alla periferia di Poviglio, hanno notato una evidente presenza anomala d’acqua tra i campi, oltre che su alcuni tratti delle due strade. Anche alla sala operativa della Bonifica, tramite il sistema di telecontrollo, è scattata l’allerta, facendo intervenire i tecnici dell’ente. Considerata la notevole fuoriuscita d’acqua, sono stati mobilitati anche i vigili del fuoco di Sant’Ilario, mentre si preparava pure una seconda squadra con gommone, per ogni eventualità. Per fortuna l’acqua non ha raggiunto aziende agricole, stalle, abitazioni o altre strutture, limitandosi a invadere una estesa porzione di campo, oltre che tratti di via Pessina e via Tollara. Alla base del cedimento dell’argine del canale Risalita figura un fontanazzo. Si tratta di una situazione piuttosto frequente sulla lunga rete dei canali reggiani e dell’Emilia. Da subito sono iniziate le operazioni di ripristino della sponda arginale danneggiata. "Queste situazioni sono frequenti – spiega il direttore della Bonifica, Domenico Turazza – dovute a diversi fattori, tra cui gli scavi in profondità delle nutrie per realizzare le loro tane. I nostri operatori si sono subito attivati, anche con mezzi meccanici di terzisti, per rimettere in sesto l’argine e chiudere la falla. Immediatamente abbiamo bloccato l’introduzione d’acqua nel canale, facendo scendere rapidamente il livello e la portata del Risalita. Stimiamo che siano fuoriusciti circa centomila metri cubi d’acqua". Già ieri la falla era stata chiusa, con i lavori che dovrebbero essere completati entro oggi. Il canale Risalita è tra i principali corsi d’acqua della rete della Bonifica sul territorio reggiano. Ha origine dall’unione del Cavo Mezzanella e del Cavo Dugara Baiocca, a nord dell’impianto di sollevamento di Case Cervi, nel Comune di Castelnovo Sotto. Di recente sono stati eseguiti lavori di rinforzo in altri tratti di argine, usando anche grossi massi che, poggiati sulla sponda interna, permettono di prevenire falle e cedimenti.

Antonio Lecci