"Sono dati che confermano che ogni anno si sta peggio. La narrazione Pd è falsata"

È fortemente critico, e in parte anche disilluso, Alessandro Aragona, leader reggiano di Fratelli d’Italia e consigliere regionale appena entrato in carica, nel commentare i dati dell’indagine sulla qualità della vita del Sole 24 Ore.

Risultanze che, in qualche modo, l’esponente dell’opposizione, in Sala del Tricolore e adesso anche a Bologna, si attendeva.

Aragona il suo giudizio in merito alla ’retrocessione’ di Reggio?

"Sono dati che confermano che ogni anno, nella nostra città, si sta peggio. Carta canta, purtroppo; e, per di più, siamo una delle città peggiori dell’Emilia Romagna perdendo, ed è un altro numero significativo, più di dieci posizioni".

La causa principale?

"Il trascinarsi di problemi non risolti ereditati dalle precedenti Amministrazioni. Dunque la narrazione che il Pd e la sinistra continuano a fare su tanti temi, non corrisponde alla realtà, che si basa su dati reali non sull’immaginazione".

Secondo l’analisi del quotidiano milanese, Reggio Emilia arretra anche sul fronte della cultura e del tempo libero…

"È un dato terribile e incredibile. Ma non mi stupisce. In tema di strutture ricettive, sportive, di marketing del territorio, di realizzazione e pubblicizzazione di eventi, sono anni che non si investe. E questo è il risultato, ed è una cosa molto triste".

Si aspettava anche il netto arretramento nell’area affari e lavoro?

"È quello che succede quando, sul territorio, ci sono importanti aziende in sofferenza, altre alle prese, è cronaca di questi giorni, con vertenze di vario genere. Si fa fatica ad attrarre investimenti nonostante la nostra città resti un elemento trainante a livello produttivo".

Reggio risale la china, forte anche del primato assegnatole da Legambiente nel rapporto annuale sull’ecosistema urbano, solo nella macroarea ambiente e servizi. Stando alla vostra posizione sulla vicenda del bosco urbano di Ospizio, come valutate questo dato?

"Pensando, appunto, che in determinate situazioni si sarebbe potuto fare meglio. Oltre alla questione che lei cita, bisognerebbe sottolineare che molti interventi in tema di viabilità, che secondo l’Amministrazione avrebbero dovuto ridurre l’inquinamento ambientale, in realtà hanno sortito l’effetto contrario".

Gabriele Gallo