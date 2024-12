"Sosta Zucchi, iniziativa utile per tutta l’area"

Confesercenti e Confcommercio esprimono la propria soddisfazione, per il progetto di riqualificazione della sosta in Caserma Zucchi durante il periodo delle feste di Natale annunciato dal Comune.

"Riteniamo che questa iniziativa – spiega il presidente provinciale Dario Domenichini – sia positiva e speriamo che dia inizio a nuove modalità di tariffazione della sosta alla Zucchi. Da molto tempo Confesercenti pone l’attenzione sulla dotazione di parcheggi del Centro e sullo scarso utilizzo di quelli della Caserma. La tariffa di due euro bloccata per tutto il periodo delle feste natalizie, oltre alla presenza di minibù al servizio dei parcheggi scambiatori in tutti i giorni feriali, rappresenta un ottimo inizio in un’ottica di riqualificazione del servizio complessivo offerto dalla ex Caserma Zucchi. Occorrerebbe però implementare i sistemi di pagamento, magari con l’utilizzo del telepass, istituire un servizio di guardiania che migliori il senso di sicurezza soprattutto nelle ore serali e, magari, mettere mano ad un progetto di riqualificazione urbana che renda più bello ed accogliente il parcheggio".

Per la presidente di Confcommercio Reggio Emilia, Monica Soncini, che da tempo un’attenzione particolare su questo tema si tratta di "un primo passo

di un percorso che siamo pronti ad affrontare insieme perché accompagni la nostra città e la nostra comunità da qui ai prossimi anni con una visione strategica che consenta di riaffermare l’identità della città e di tutta la provincia a partire dalla vitalità e attrattività del centro storico del comune capoluogo". Entrambe le associazioni di categoria si uniscono nell’apprezzamento delle misure approvate dall’amministrazione per facilitare l’accesso e animare il centro storico nel periodo natalizio.