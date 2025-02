Stop per Reinhart. I diffidati sono sei

Ieri il giudice sportivo ha notificato la squalifica di Reinhart (foto) che a Frosinone aveva rimediato il quinto cartellino giallo e dovrà quindi saltare l’importante sfida con la Carrarese, in scaletta sabato alle 15 al ‘Città del Tricolore’. La situazione ‘ammoniti’ in casa Reggiana andrà tenuta sotto osservazione perché i diffidati iniziano ad essere parecchi e il rischio di ritrovarsi con assenze pesanti in alcuni passaggi chiave della stagione è piuttosto concreto. Al momento i calciatori che al prossimo ‘giallo’ dovranno stare fuori forzatamente sono sei: Bardi, Sampirisi, Meroni, Portanova, Maggio e Gondo. Vista la prolungata assenza di Rozzio e l’inaffidabilità di Nahounou bisognerebbe evitare la contemporanea squalifica dei difensori Meroni e Sampirisi. A quota tre ammonizioni ci sono Libutti, Girma, Vido e Sersanti.