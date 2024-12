Stranieri e diritto di cittadinanza: convegno al Mavarta

Il Centro Culturale Mavarta di S.Ilario ospita questa mattina (a partire dalle 9) l’incontro pubblico “Insieme per una nuova idea di cittadinanza” in occasione della prossima Giornata Internazionale del Migrante (18 dicembre). Un evento per parlare di tematiche d’attualità con esperti di integrazione e fenomeni migratori che porteranno sguardi plurali sull’Italia plurale.

Dopo i saluti introduttivi degli amministratori del Comune di Sant’Ilario d’Enza (il sindaco Marcello Moretti, gli assessori Papa Seck e Massimo Bellei) toccherà agli interventi di Marwa Mahmoud, assessora del Comune di Reggio Emilia, Gianluca Grassi, presidente del Centro Interculturale Mondinsieme, Aziz Sadid, dirigente sindacale Cisl. Con un video appositamente registrato darà il suo contributo anche Manuela De Marco, curatrice del Rapporto Immigrazione Caritas – Migrantes. Nel “Rapporto”, pubblicazione curata annualmente da Caritas Italiana e da Fondazione Migrantes, trovano spazio statistiche, riflessioni qualitative, il mondo della ricerca e quello dell’incontro personale, la lettura del presente, un respiro spirituale e lo sguardo ad un futuro orientato al bene comune, al diritto a vivere in dignità e all’accesso allo sviluppo sostenibile. Il rapporto 2024 si intitola “Popoli in cammino”.

L’incontro di S.Ilario fortemente voluto dall’assessore Papa Seck è promosso dall’Assessorato alla coesione, al Benessere della Persona, al Volontariato del Comune di Sant’Ilario d’Enza in collaborazione con Creativ Cis e Servizio Sociale Territoriale dell’Unione Val d’Enza. Nelle intenzioni degli organizzatori costituisce il principio di un percorso condiviso costituito da incontri periodici sul tema.

Info: Centro Culturale Mavarta, via Piave 2, Sant’Ilario d’Enza, 0522 672260 sociale.santilario@unionevaldenza.it