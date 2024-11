Strappati i manifesti elettorali Pd. La solidarietà da Fratelli d’Italia

Strappano i manifesti del Pd, Fd’I esprime solidarietà agli avversari. È iniziata anche sul territorio montecchiese, in vista delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre, l’affissione dei manifesti di propaganda elettorale negli espositori pubblici nelle strade. Proprio lunedì sera, davanti al palazzo municipale, erano stati affissi i poster del candidato a governatore del centrosinistra Michele de Pascale e dei sei consiglieri del Pd reggiano. Nella notte, ignoti, sfidando le telecamere di piazza della Repubblica e del municipio, sono andati a strapparli.

"Evidentemente a qualcuno davano fastidio. Non ci faremo intimidire. Ci mettiamo la faccia, insieme ai nostri candidati", commentano dal circolo locale del Partito democratico, aggiungendo: "Non odiamo, ma siamo infastiditi per il gesto di vandalismo gratuito. Condanniamo fermamente l’atto e andiamo avanti". Antonio Margini, presidente del circolo territoriale di Fratelli d’Italia, a sorpresa si è aggiunto alle voci indignate: "In merito al gesto ignobile di strappare i manifesti elettorali – sottolinea in una nota – vogliamo esprimere la nostra solidarietà al segretario Gianluca Fontana. Noi di Fd’I siamo ben consapevoli di quanto dia fastidio vedere il lavoro dei militanti distrutto da degli imbecilli: proprio l’altroieri un gruppo di facinorosi ha aggredito militanti e tesserati di Fd’I ad Aosta, addirittura picchiandoli. Ricordo che durante la campagna elettorale di giugno più volte sono stati strappati i manifesti proprio di Fd’I e della coalizione civica ViviAmo Montecchio". Margini conclude punzecchiando: "Invito il segretario Fontana a rivolgersi presso la stazione dei carabinieri per sporgere denuncia così da individuare i colpevoli, denuncia che più volte abbiamo fatto anche noi".

f. c.