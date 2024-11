Tanti frequentatori e più controlli

Cimitero monumentale, via Sergio Beretti. Le persone entrano con fasci di fiori in mano. Si avvicinano ai loculi e dicono una preghiera. Qualcuno coglie pure l’occasione per fare pulizia, ma l’erba e gli arbusti sono stati tagliati e le tombe sono quasi tutte in ordine. Il cimitero si è preparato per il fine settimana della commemorazione dei defunti, e ha accolto più frequentatori del solito.

E come ogni anno, in concomitanza con la festività di Ognissanti e la commemorazione dei defunti, il comando provinciale dei carabinieri di Reggio Emilia, in aderenza anche alle indicazioni fornite dal prefetto Maria Rita Cocciufa, ha predisposto l’intensificazione del controllo del territorio attraverso mirati servizi nei principali punti di aggregazione tra cui i cimiteri. Un’attività prettamente finalizzata a prevenire e contenere le manifestazioni di microcriminalità solitamente diffuse in concomitanza con tale festività quali borseggi nei cimiteri e furti sugli autoveicoli in sosta nei parcheggi dei cimiteri del capoluogo e della provincia.

I carabinieri hanno presidiato i cimiteri cittadini e, in particolare, in quelli di via Fratelli Rosselli, quello suburbano di via Gattaglio e quello Monumentale di via Beretti, dall’apertura alla chiusura, anche attraverso pattuglie appiedate.

Pattuglie affiancate anche dal personale in abiti civili.

Stessa procedura in provincia, nelle stazioni ferroviarie, delle Autocorriere e in tutte le zone maggiormente frequentate dai cittadini, al fine di contenere le fattispecie di reato strettamente correlate alla microcriminalità.