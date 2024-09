Tenta di rubare benzina. Furto sventato dalla Puglia

Un furto sventato, da remoto, e grazie agli ‘occhi elettronici’. Un concorso di forze efficace quello che, ieri mattina, è riuscito a evitare la sottrazione di carburante dai mezzi presenti in un cantiere per la manutenzione di un cavalcavia autostradale a Figline, con l’allarme scattato da lontano. Più precisamente dalla Puglia. "Alle 9,10 di ieri – racconta Raffaele Spedito, titolare della Futurpol Vigilanza e security manager –, la nostra control room di Lecce, che si occupa di vigilare sulla sicurezza del cantiere su via degli Urbini, ha notato una persona vestita da operaio che si era introdotto nel cantiere che però, di sabato, era fermo. Subito ci siamo attivati chiamando il capocantiere da cui abbiamo ricevuto la conferma che nessuno stava lavorando nel cantiere. In contemporanea abbiamo allertato i nostri partner in zona, le guardie giurate del Corpo dei vigili giurati e i carabinieri della stazione locale che, davvero, sono giunti sul posto più che tempestivamente, in pochissimi minuti".

La persona che si era introdotta nel cantiere stava tentando di spillare carburante dai mezzi presenti, in particolare ruspe e motopale, ma le sue azioni sono state riprese dalle telecamere piazzate sul posto viste da remoto dalla control room Futurpol che poi ha fatto scattare l’allarme e l’intervento delle forze dell’ordine.

L’autore dell’intrusione nel cantiere non è stato però fermato: "La persona in questione – aggiunge infatti Spedito – proprio per l’arrivo tempestivo dei carabinieri e dei vigili giurati è fuggito ed è riuscito a dileguarsi anche perché in quella zona ci sono dei boschi e quindi ha avuto modo di allontanarsi. L’azione congiunta portata avanti in tempi stretti ha permesso però di evitare il furto di carburante dai mezzi che si trovavano nel cantiere e l’esito di questa azione è stato positivo".

Sono comunque a disposizione delle forze dell’ordine le immagini delle telecamere.