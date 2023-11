Terminal One sulla Av:: "Ora serve un casello"

Un nuovo casello A1 Reggio Est con uscita verso la stazione Av e una bretella dalla tangenziale che passi dietro al centro commerciale I Petali fino alla Mediopadana. Lo chiedono fortemente gli imprenditori privati di Terminal One spa, che accanto ai soggetti pubblici hanno sviluppato i servizi a favore dei cittadini-viaggiatori. La Mediopadana, il cui decennale è stato celebrato con un convegno martedì al Teatro Ariosto, si svilupperà grazie anche l’accordo di Programma sottoscritto il 13 aprile 2022 fra Ministero delle Infrastrutture, Regione, Comune e Rfi che prevede anche il potenziamento dell’accessibilità, per far nascere un nodo intermodale ferrogomma. Alla luce dell’accordo, T1 auspica che vengano realizzate rapidamente nuove infrastrutture indispensabili: il casello A1 "con ingresso automatizzato alla campata Est della stazione, quantomeno dei veicoli provenienti da Bologna e dal Brennero in direzione Milano". E poi la nuova bretella che, passando alle spalle dello Stadio Mapei, consenta "una maggiore accessibilità anche in concomitanza degli eventi sportivi e lo ‘scarico’ di via Gramsci, oggi l’unica arteria su cui confluisce tutto il traffico". T1 in questi anni ha realizzato servizi indispensabili: in primis l’ampliamento dei parcheggi, con oltre 1.300 stalli recintati, con 50 telecamere.

Francesca Chilloni