Tetto a fuoco, paura a Tabiano

Momenti di paura ieri pomeriggio per un incendio in un’abitazione a Tabiano di Viano. Il rogo è divampato dalla canna fumaria del camino e ha poi interessato anche una parte del tetto in legno dell’edificio. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco attivate dalla centrale del 115. I pompieri hannospento le fiamme e riportato velocemente la preoccupante situazione di pericolo sotto controllo. Da accertare con precisione i danni. A Tabiano ieri si è portato anche il sindaco vianese Fabrizio Corti per un sopralluogo dopo la notizia del rogo. "Fortunatamente – dice il primo cittadino Corti – nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. La casa è parzialmente inagibile dopo l’incendio partito dalla canna fumaria e domato dai vigili del fuoco".

m. b.