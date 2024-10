Torneo di calcio benefico. Il sindacato Siulp trionfa

Ha vinto la squadra di calcio del sindacato Siulp-polizia di Stato. Ma soprattutto ha trionfato la voglia di divertirsi contribuendo a una causa benefica: sostenere il Core, il Centro oncoematologico di Reggio, al quale sarà devoluto un migliaio di euro raccolto grazie all’iniziativa organizzata dal Siulp, coordinato dal segretario Aldo Aragiusto.

Durante la terza edizione del torneo di calcio a 5 ‘Legalità e solidarietà’, ieri sono state chiamate a giocare le formazioni di polizia locale, polizia penitenziaria, personale funzione pubblica Cisl, medici, sindaci reggiani, poliziotti Siulp, avvocati, guardia di finanza e carabinieri. All’iniziativa, che si è svolta ieri mattina in via Aristotele 23, ha contribuito anche Benu farmacia di largo Gerra. La partita finale ha visto scontrarsi gli agenti del Siulp in maglia azzurra contro la Duralex, squadra in granata degli avvocati: si è andati ai rigori e hanno vinto i poliziotti.

Al terzo posto si sono classificati i carabinieri, al quarto la polizia penitenziaria. Alla premiazione hanno partecipato il questore Giuseppe Maggese oltre ai rappresentanti della prefettura e di tutte le forze dell’ordine. al.cod.